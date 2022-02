La Juventus Under 23 ha battuto il Mantova per tre a zero. Tuttavia non è molto convinto Ettore Masiello presidente del club lombardo. Il Presidente intervistato dalla Gazzetta di Mantova si è scagliato contro la terna arbitrale del match ed in particolare contro la prima rete segnata da Brighenti. Queste le dichiarazioni: "C'è stato qualche episodio negativo, sul primo gol in particolare che a mio avviso era in fuorigioco. Tuttavia abbiamo avuto un approccio leggero soprattutto nel primo tempo".