Ieri una Juventus Under 23 travolgente ha battuto il Livorno 6 a 0. Per i labronici è la prima volta dal 1989; questo il commento di mister Dal Canto, allenatore del Livorno ed ex Juve Primavera: "Siamo andati in svantaggio su un episodio e in 4 minuti siamo crollati completamente. Ci sono già successi sbandamenti, ma così no. Oggi lo sfaldamento dipende dal fatto che siamo stati ribaltati come un calzino e abbiamo perso quel senso di appartenenza, del fare quadrato. Sono arrivati 9 giocatori nuovi in pochi giorni di mercato. Vuol dire che non sono ancora riuscito a dare un'identità precisa alla squadra nei pochi giorni in cui ci siamo allenati insieme".