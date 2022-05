Il centrocampista del Renate Enrico Celeghin ha parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus Under 23 di mister Zauli (nella foto) nella gara di andata dei playoff di Serie C. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TuttoC: "Siamo abbastanza contenti della prestazione, la squadra c'è stata, ha dato una risposta e questo è il segnale più importante che dovevamo dare. Il risultato ci può stare, anche se c'è un po' di rammarico perché è stata una partita molto aperta, giocata ad armi pari, ma abbiamo anche creato delle occasioni per portarci avanti per la seconda volta".

E sulla gara di ritorno, in programma giovedì sera: "Sarà un 50 e 50 quindi dovremo essere bravi a farci trovare pronti per passare il turno. All'inizio della ripresa abbiamo passato una fase positiva, stavamo bene, abbiamo creato varie occasioni proprio in quella fase, poi siamo calati, ma i ricambi ci hanno dato una mano. Quinto gol stagionale? Sono contento, il mio obiettivo personale a livello realizzativo ad inizio anno era quello, ora voglio passare il turno per avere altre partite da giocare. Vedremo fino a dove potremo arrivare".