Resta in bilico il futuro di Giacomo Vrioni, giovane bomber della Juve Under 23 che in questa stagione si è messo in bella mostra nella Bundesliga austriaca con il WSG Tirol, squadra di proprietà della famiglia Swarowski con la quale è andato a segno per 19 volte. Al momento, infatti, su di lui non è stata presa nessuna decisione: il classe 1998 potrebbe partire così come rientrare alla base bianconera per restare, ma la scelta definitiva sarà compiuta solo nelle prossime settimane, dopo la Nations League che disputerà con la maglia della sua Albania. Archiviata la competizione, il giocatore incontrerà la Juve con il suo entourage.