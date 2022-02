Il difensore della Triestina Stefano Negro ha analizzato il match di martedì contro la Juve Under 23 di Zauli, terminato sullo 0-0. Ecco le sue parole, raccolte da TuttoC: "Non siamo riusciti a vincere e volevamo farlo assolutamente perché abbiamo raccolto troppo poco in queste quattro partite, soprattutto in quelle in cui abbiamo dominato in campo, ad eccezione della partita di Lecco. Contro la Juve Under 23 si è complicata, sono contento che nelle difficoltà abbiamo tenuto il risultato e nonostante l'inferiorità abbiamo avuto qualche occasione, vincerla 1-0 sarebbe stata la ciliegina sulla torta".