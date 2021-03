Filippo Ranocchia è il metronomo della Juventus Under 23, un giocatore che può davvero tornare utile in futuro ad Andrea Pirlo anche se ancora è rimasto saldamente a disposizione di Lamberto Zauli nella formazione che gioca in Serie C. Questo scrive oggi di lui Calciomercato.com: "Centrocampista molto tecnico e con una grande sapienza tattica, destro naturale ma capace di utilizzare con efficacia anche il sinistro. I numeri del suo campionato raccontano di una presenza costante nell'undici titolare con 3 reti e 3 assist all'attivo. Il club bianconero punta molto sul ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Perugia per il futuro.".