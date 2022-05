Il capitano del Renate Marco Anghileri ha commentato la sconfitta subita ieri sera contro la Juve Under 23, che ha eliminato la squadra lombarda dalla corsa alla promozione in Serie B. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "C'è delusione e rammarico, e sarà così per i prossimi giorni. I playoff purtroppo sono così: gli episodi sono determinanti. All'andata avremmo meritato il 2-1, al ritorno sarebbe stata una partita diversa. Non penso che l'abbiamo affrontata pensando al doppio risultato. Loro sono stati bravi a sbloccarla nell'unico episodio avuto. Sappiamo che potevamo fare di più, ma nonostante questo bisogna guardare a tutto: come è iniziata la stagione, cosa abbiamo fatto, dove siamo arrivati".