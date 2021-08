#Under23 | Una giornata speciale quella di ieri per Emanuele Pecorino, finalmente di nuovo in campo!



"​Intervento chirurgico per sindrome retto-adduttoria sinistra". Per questo motivo, Emanueleera sparito dai radar della. L'attaccante, che è arrivato nello scorso gennaio dal Catania, durante il mercato di riparazione, ha disputato il precampionato, ieri è sceso in campo contro la prima squadra della Juventus, e ora è a totale disposizione di mister Lamberto Zauli. La società ha omaggiato, attraverso i social, il suo rientro in campo: "#Under23 | Una giornata speciale quella di ieri per Emanuele Pecorino, finalmente di nuovo in campo! Bentornato!"