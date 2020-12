Lamberto Zauli ha diramato i convocati della sua Juventus Under 23 per la partita in programma domani alle 17.30 sul campo del Pontedera. Tra le assenze il difensore Riccardo Capellini e l'attaccante Alejandro Marques. Rientra il portiere Franco Israel dopo la scorsa convocazione in prima squadra.

3 Coccolo

4 Troiano

6 Peeters

7 Petrelli

8 Ranocchia

10 Fagioli

11 Brighenti

12 Israel

13 Alcibiade

17 Felix Correia

19 Rafia

20 Leone

22 Bucosse

26 Barbieri

29 Mosti

32 Tongya

33 Delli Carri

34 Wesley

35 Leo

37 Riccio

38 Raina