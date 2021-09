DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUSLa Juventus Under 23 è pronta a riprendere la sua corsa in Coppa Italia di Serie C. Dopo aver eliminato la Pro Sesto nel primo turno della competizione, i bianconeri affronteranno, al Moccagatta, la Feralpisalò. Il fischio d'inizio del match è fissato alle 16:30 di oggi, mercoledì 15 settembre e vi ricordiamo che potete acquistare il biglietto per la gara esclusivamente tramite il nostro Official Ticket Shop. Di seguito la lista dei convocati diramata da Mister Zauli.I CONVOCATI1 Israel2 Leo3 Stramaccioni4 Riccio5 De Winter6 Anzolin7 Sekulov8 Leone10 Soule11 Brighenti12 Garofani14 Compagnon16 Sersanti17 Zuelli18 Ntenda19 Palumbo21 Miretti22 Raina23 Akè26 Barbieri27 Cudrig31 Pecorino