La Juventus Under 23 oggi pomeriggio riceve al Moccagatta il Renate per l'ultima partita di questo particolare 2020. Stamattina l'allenatore della 'squadra B' bianconera, impegnata nel Girone A della Serie C, ha diramato l'elenco dei 24 convocati. Rientra il terzino Di Pardo, che ha scontato una squalifica di due settimane.

2 Rosa

3 Coccolo

4 Troiano

6 Peeters

7 Petrelli

8 Ranocchia

10 Fagioli

11 Brighenti

12 Israel

13 Alcibiade

15 Capellini

17 Felix Correia

18 Di Pardo

19 Rafia

20 Leone

22 Bucosse

26 Barbieri

29 Mosti

30 Garofani

32 Tongya

33 Delli Carri

34 Wesley

36 Da Graca

37 Riccio