La lista dei convocati diramata da Lamberto Zauli alla vigilia della partita contro la Lucchese. Tra i presenti anche l'attaccante della Primavera Leonardo Cerri. Dal sito ufficiale della Juventus: "La Juventus Under 23, domani, 21 febbraio, ospita la Lucchese. Fischio d'inizio, al Moccagatta, alle 15:00. Mister Lamberto Zauli ha diramato la lista dei convocati per la gara valida per la 26a giornata del Campionato di Serie C".



1 Nocchi



2 Rosa



7 Dabo



8 Ranocchia



9 Marques



11 Brighenti



13 Alcibiade



14 Compagnon



15 Capellini



17 Felix Correia



19 Rafia



20 Leone



22 Bucosse



23 Akè



24 De Marino



25 Gozzi



26 Barbieri



27 Del Sole



33 Delli Carri



38 Raina



39 Cerri