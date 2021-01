La Juventus ha comunicato la lista dei convocati da Zauli per il match di oggi contro il Piacenza. Saranno subito a disposizione dell'allenatore i due nuovi acquisti: Dabo e De Marino. Diversi i ragazzi della Primavera promossi in Under 23 per sopperire alle numerose indisponibilità.



1 Nocchi



2 Rosa



3 Coccolo



4 Troiano



6 Peeters



7 Dabo



11 Brighenti



13 Alcibiade



15 Capellini



17 Felix Correia



20 Leone



24 De Marino



25 Gozzi



26 Barbieri



29 Mosti



32 Tongya



34 Wesley



38 Raina



39 Cerri



40 Senko



41 Verduci