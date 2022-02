Diramata la lista dei convocati della Juve Under 23 per la gara odierna contro la Triestina, recupero della seconda giornata di ritorno di campionato. Assenza importante per mister Zauli, che non potrà contare su De Winter: sabato, durante la sfida con la Feralpi Salò, il giocatore belga ha infatti rimediato una lussazione alla spalla sinistra, con gli accertamenti che parlano anche di "lesioni capsulo-legamentose" da valutare ulteriormente nei prossimi giorni.

Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione per la trasferta odierna (fischio d'inizio del match alle 14.30):



1 Israel Wibmer

2 Leo

3 Stramaccioni

4 Riccio

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

10 Soule Malvano

11 Brighenti

13 Poli

14 Compagnon

17 Zuelli

19 Palumbo

20 Iocolano

21 Miretti

22 Raina

23 Aké

26 Barbieri

27 Cudrig

30 Boloca

43 Ratti