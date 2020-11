Lamberto Zauli ha stilato la lista dei convocati della Juventus Under 23 per la sfida di domani contro l'Olbia. Alle 12.30 domenicali i giovani bianconeri andranno a caccia della terza vittoria positiva che potrebbe far risalire la squadra in classifica e dare morale a tutto il gruppo. Ovviamente, dalla lista manca Vrioni, vittima di un brutto infortunio nella giornata di ieri.



1 Nocchi

2 Rosa

3 Coccolo

4 Troiano

6 Peeters

7 Petrelli

8 Ranocchia

10 Fagioli

11 Brighenti

15 Capellini

17 Felix Correia

18 Di Pardo

19 Rafia

20 Leone

22 Bucosse

25 Gozzi

26 Barbieri

27 Del Sole

29 Mosti

33 Delli Carri

34 Wesley

37 Riccio

38 Raina