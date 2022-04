Scende in campo oggi alle 14.30 la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli che oggi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Legnago Salus. Questo l'elenco completo:

1 Israel Wibmer

4 Riccio

5 De Winter

6 Anzolin

7 Sekulov

8 Leone

9 Da Graca

10 Soulé Malvano

14 Compagnon

15 Verduci

16 Sersanti

19 Palumbo

20 Iocolano

22 Raina

26 Barbieri

27 Cudrig

30 Boloca

33 Sekularac

44 Siano

45 Lipari

47 Maressa

48 Cotter