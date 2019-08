Fabio Pecchia, allenatore della Juventus Under 23, ha diramato la lista dei convocati per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C contro la Reggio Audace, dopo aver superato il turno contro la Pergolettese. Questa la lista completa del tecnico della seconda squadra bianconera, che gioca domani sera alle 18.30 allo stadio Moccagatta di Alessandria:



Beruatto, Clemenza, Coccolo, Del Fabro, Delli Carri, Di Pardo, Frabotta, Frederiksen, Gerbi, Lanini, Mavididi, Mota Carvalho, Mule, Nocchi, Oliveira Rosa, Olivieri, Peeters, Portanova, Rafia, Siano, Toure, Zanimacchia