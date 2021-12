Diramata la lista dei convocati della, che domani pomeriggio sarà attesa dalla trasferta sul campo delnel match valevole per la 17^ giornata di campionato di Serie C, con il fischio d'inizio fissato alle ore 14.30 allo Stadio "Città di Meda". In squadra anche, ai box dal 25 aprile scorso dopo l'operazione al crociato. Assenti, invece, Poli (squalificato), De Winter e Soulé (chiamati tra i "grandi" di Massimiliano Allegri) e l'infortunato Nicolussi Caviglia.Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di mister Lamberto1 Israel Wibmer2 Leo3 Stramaccioni6 Anzolin7 Sekulov8 Leone9 Da Graca11 Brighenti14 Compagnon15 De Marino16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo21 Miretti23 Akè26 Barbieri27 Cudrig31 Pecorino36 Fiumanò37 Daffara