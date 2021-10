Diramata la lista dei convocati di misterper la partita di domani tra, valida per la 12^ giornata del campionato di Serie C (girone A). Presente anche il portiere, nonchè, tutti di rientro dai rispettivi infortuni. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle 14.30. Le due squadre, poi, torneranno ad affrontarsi nello stesso stadio mercoledì 3 novembre alle 17.00, per gli ottavi di finale della Coppa Italia di terza serie.Di seguito l'elenco deiper il match di domani:1 Israel2 Leo3 Stramaccioni4 Riccio5 de Winter6 Anzolin7 Sekulov8 Leone9 Da Graca10 Soulè Malvano12 Garofani13 Poli14 Compagnon16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo21 Miretti23 Akè26 Barbieri27 Cudrig30 Boloca31 Pecorino35 Mulazzi37 Daffara40 Senko41 Nicolussi Caviglia