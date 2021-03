Dl sito ufficiale della Juventus: "Questo pomeriggio, alle ore 18.00, la Juventus Under 23 scenderà in campo allo Stadio Comunale "Giuseppe Moccagatta" per affrontare il Novara, in un altro derby tutto piemontese. Questi i giocatori convocati da Mister Lamberto Zauli per il prossimo match.



I CONVOCATI



1 Nocchi



2 Rosa



4 Troiano



6 Peeters



7 Dabo



8 Ranocchia



9 Marques



11 Brighenti



13 Alcibiade



14 Compagnon



17 Felix Correia



18 Di Pardo



19 Rafia



20 Leone



22 Bucosse



23 Akè



24 De Marino



25 Gozzi



26 Barbieri



33 Delli Carri



38 Raina



41 Verduci"