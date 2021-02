Da Juventus.com.



Domani, alle ore 17.30, la Juventus Under 23 scenderà in campo allo Stadio Comunale "Giuseppe Moccagatta" per affrontare nel derby tutto piemontese la Pro Vercelli. Questi i giocatori convocati da Mister Zauli per la prossima gara.



I CONVOCATI



2 Rosa



6 Peeters



7 Dabo



8 Ranocchia



9 Marques



11 Brighenti



13 Alcibiade



14 Compagnon



15 Capellini



17 Felix Correia



19 Rafia



20 Leone



22 Bucosse



23 Akè



24 De Marino



25 Gozzi



26 Barbieri



27 Del Sole



30 Garofani



33 Delli Carri



36 Da Graca



38 Raina