Dopo la vittoria contro la Pergolettese, la Juventus Under 23 affronterà domani la Pro Patria, alle 15, in palio punti golosi per fare un balzo verso l’alto importante in classifica. Ecco i convocati di mister Zauli:



1. Nocchi

3. Coccolo

4. Troiano

6. Peeters

7. Petrelli

8. Ranocchia

10. Fagioli

11. Brighenti

13. Alcibiade

15. Capellini

17. Correia

18. Di Pardo

19. Rafia

20. Leone

22. Bucosse

26. Barbieri

27. Del Sole

29. Mosti

30. Garofani

33. Delli Carri

34. Wesley

37. Riccio

39. Cerri