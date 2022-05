Un successo storico quello conquistato ieri sera dalla Juve Under 23, che battendo il Renate in trasferta ha guadagnato l'accesso al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, dove incontrerà il Padova. Una vera e propria impresa per la squadra bianconera di mister Zauli, a cui oggi sono giunti anche i complimenti di un altro allenatore "di casa", ovvero il coach delle Women Joe Montemurro, che ha parlato ai microfoni di JTV in vista della partita di domani contro il Milan. Ecco il suo commento sul successo della squadra giovanile: "Volevo fare i complimenti all'Under 23 e a Zauli. Stanno facendo un grande lavoro, auguro loro di andare ancora avanti".