A pochi giorni dalla vittoria per 3 a 2 contro la Pistoiese, la Juventus Under 23 torna in campo per cercare continuità e provare a risalire la classifica fino a stabilizzarsi in zona playoff. Di fronte ai giovani bianconeri, nel recupero della decima giornata di Lega Pro, il Grosseto, squadra reduce da una buona vittoria nel derby toscano con il Livorno e che occupa l'ottava posizione in campionato, con un match in più giocato rispetto ai bianconeri.



IL TABELLINO



Juve Under 23-Grosseto: 1-0



Marcatori: (Vrioni 48')



Juventus Under 23 (3-4-2-1): Nocchi; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo, Fagioli, Peeters (Ranocchia 46'), Felix Correia; Rafia, Del Sole (Brighenti 46'); Vrioni. A disp. Bucosse, Garofani, Rosa, Gozzi, Barbieri, Wesley, Riccio, Troiano, Leone, Mosti, Petrelli. All. Zauli.

Grosseto (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Gorelli, Ciolli, Polidori; Kraja, Sicurella, Cretella; Pedrini (Sersanti 46'); Manicone (Fratini 46'), Galligani. A disp. Antonino, Kalaj, Campeol, Simeoni, Vrdoljak, Pierangioli, Consonni, Moscati, Russo, Boccardi. All. Stefani.



Ammonizioni: (Cretella (G) 30')



Arbitro: Sig. Pashuku di Albano Laziale



La diretta testuale su ilbianconero.com:



48' - GOL DELLA JUVENTUS, cross da calcio d'angolo, Vrioni trova la deviazione vincente in area



47' - Subito due occasioni pericolose per il Grosseto che è partito alla grande



46' - Riprendono le ostilità al Moccagatta di Alessandria



INTERVALLO



44' - Tiro da lontano di Raimo, conclusione ampiamente fuori



41' - OCCASIONE PER LA JUVENTUS, Vrioni si libera di un avversario e senza pensarci due volte piazza il pallone all'angolino, palla fuori di poco



37' - OCCASIONE PER LA JUVENTUS, Felix Correia da fuori area fa partire un destro a giro che sfiora il palo



31' - La Juventus tiene il pallino del gioco ma il Grosseto si chiude ed è difficile creare occasioni da rete



23' - OCCASIONE PER LA JUVENTUS, Rafia serve con la rabona Del Sole in area, la conclusione del trequartista non gira abbastanza e Barosi devìa in calcio d'angolo



19' - Intervento magistrale di Capellini che blocca un'azione pericolosa di Galligani



16' - Palla in mezzo di Fagioli, la difesa del Grosseto anticipa Delli Carri che avrebbe colpito a pochi metri dalla porta



13' - Azione pericolosa del Grosseto che arriva in area, la conclusione è murata dalla difesa bianconera



8' - Azione personale di Del Sole che dribbla la difesa sulla linea di fondo, cade in area ma la spinta non viene ravvisata dall'arbitro



3' - Spunto di Rafia che dribbla due uomini in area, il cross tagliato è deviato dalla difesa del Grosseto



0' - Pashuku fischia l'inizio del recupero della decima giornata di Lega Pro