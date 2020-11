IL TABELLINO



Juve Under 23-Grosseto: 2-0



Marcatori: (Vrioni 48', Rafia 53')



Juventus Under 23 (3-4-2-1): Nocchi; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Di Pardo (Wesley 82'), Fagioli, Peeters (Ranocchia 46'), Felix Correia; Rafia (Mosti 62'), Del Sole (Brighenti 46'); Vrioni (Petrelli 62'). A disp. Bucosse, Garofani, Rosa, Gozzi, Barbieri, Wesley, Riccio, Troiano, Leone. All. Zauli.

Grosseto (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Gorelli, Ciolli, Polidori (Simeoni 73'); Kraja (Fratini 46'), Sicurella (Russo 53'), Cretella; Pedrini (Sersanti 46'); Manicone (Moscati 46'), Galligani. A disp. Antonino, Kalaj, Campeol, Vrdoljak, Pierangioli, Consonni, Boccardi. All. Stefani.



Ammonizioni: (Cretella (G) 30', Fagioli (J) 63')



Arbitro: Sig. Pashuku di Albano Laziale