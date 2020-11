di Marco Amato

Vrioni e Rafia regalano il secondo successo consecutivo alla Juventus Under 23. Prestazione quadrata dei bianconeri che hanno rischiato poco e cercato di imporre il proprio gioco. Poche le occasioni concesse al Grosseto.



NOCCHI 6.5 - Poco impegnato nel corso del match, parata decisiva sul finire del secondo tempo su un calcio di punizione avversario



COCCOLO 6.5 - Grande tempismo nella scelta degli interventi



CAPELLINI 7.5 - Preciso e puntuale negli interventi, mette in mostra eleganza e maturità



DELLI CARRI 7 - Attento in difesa, spesso è il primo a verticalizzare e far ripartire l'azione



FAGIOLI 6.5 - È il leader del centrocampo, l'azione passa sempre dai suoi piedi



PEETERS 5.5 - Impreciso con il pallone tra i piedi, alcuni errori rischiano di far ripartire il Grosseto (Dal 46' RANOCCHIA 6 - Mette ordine a centrocampo)



CORREIA 5.5 - Non incide, troppo spesso fuori dal gioco



DI PARDO 6.5 - In costante proiezione offensiva sulla destra, dà una grossa mano alla manovra (Dall'82' WESLEY s.v. - Pochi minuti a partita pressoché conclusa)



DEL SOLE 6.5 - Qualche buono spunto mette in difficoltà la difesa avversaria (Dal 46' BRIGHENTI 6 - Fa vedere buone cose, non sempre nel vivo dell'azione)



RAFIA 7.5 - Grazie alle doti tecniche e alla proprietà di dribbling prova a far saltare le marcature del Grosseto e a creare azioni pericolose; il passaggio in rabona a Del Sole è da vedere e rivedere. Gran movimento nel gol del 2 a 0. (Dal 63' MOSTI 6.5 - Fantasia a servizio della squadra, dà brio all'attacco)



VRIONI 6.5 - Nel primo tempo non riesce a tenere palla e far salire la squadra, troppe volte anticipato dalla difesa. Nella ripresa ha il merito di sbloccare il risultato dopo pochi minuti e servire l'assist a Rafia (Dal 63' PETRELLI 6 - Entra sul 2 a 0, si sacrifica nel dare una mano a disturbare la manovra avversaria)



ZAULI 7 (All.) - La sua Juventus concede il bis e registra la seconda vittoria consecutiva in pochi giorni. Squadra che ha cercato di imporre il proprio gioco nel corso di tutto il match