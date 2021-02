Il difensore della Juventus Under 23 Paolo Gozzi, una vita nel settore giovanile bianconero con tanto di esordio in prima squadra con Allegri il 13 aprile 2019 contro la Spal, si è raccontato a JTV: "Il primo impatto col professionismo per me è stato buono: ho subìto un infortunio che mi ha un po' frenato, ma tutto sommato sto facendo bene. Mi trovo bene e ho un buon rapporto con i compagni di squadra, sono contento».



CON LA LUCCHESE - "Domenica abbiamo messo poca intensità: loro si chiudevano molto e dovevamo essere più veloci a muovere loro e la palla. Alla fine è arrivato un risultato parecchio negativo, perché essendo la Juve dobbiamo vincere. Non è successo, ma si gioca ogni tre giorni e ci sono diverse possibilità".



L'ESORDIO IN A - "Fu un’emozione bellissima esordire con la Juve, non capita a tutti. Della Serie C ne avevo parlato anche con Rafia: è una categoria dura rispetto alla Primavera, c’è molta più intensità e gente adulta, di esperienza. È difficile, ma così posso continuare a crescere in un buon campionato".



GRUPPO - "Qualche elemento lo conoscevo già, mi sono integrato benissimo sia con i giovani che con gli esperti. Siamo molto uniti, siamo forti e sono molto contento di allenarmi e giocare con loro. Ci sono tanti stranieri nuovi e ho cercato di aiutarli il più possibile parlando inglese o francese. Questo ci ha fatto diventare ancora più amici".



MISTER ZAULI - "L’ho avuto in Primavera: è un ottimo mister, sono contento che sia il mio allenatore anche in Under 23. Il rapporto con lui è buono, mi piace perché mi fa crescere e lo fa con tutti sia tecnicamente che caratterialmente".



DA PRIMAVERA A UNDER 23 - "La differenza principale è l’esperienza: vedi giocatori che hanno fatto già carriera e hanno giocato molte più partite".



OBIETTIVI - "Giocare il più possibile anche in prima squadra, che sia alla Juve o meno. E diventare un calciatore a tutti gli effetti".



MODELLI - "Kimpembe del Paris Saint-Germain e Umtiti del Barcellona, nella Juve mi piace molto Giorgio Chiellini".



CONTRO IL LECCO - "Sarà una gara difficile: in questo campionato non esiste gara facile. Loro li ricordo come una buona squadra, ma da come ci stiamo allenando con intensità, sono sicuro che se la metteremo in campo non ci saranno problemi".