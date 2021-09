La Juventus Under 23, reduce dalla sconfitta contro la FeralpiSalò, affronta al Moccagatta una Giana Erminio reduce addirittura da tre sconfitte consecutive. Priva di numerosi infortunati, tra cui bomber Da Graca, la squadra di mister Zauli si presenta a questa gara in formato un po' rimaneggiato, viste anche le necessità di turnover giocando ogni tre giorni.

JUVE (4-3-2-1): Israel; Barbieri, Poli, Stramaccioni, Anzolin; Sersanti, Zuelli, Palumbo; Sekulov, Compagnon; Pecorino. A disp: Raina, Scaglia, Leo, Riccio, de Winter, Leone, Brighenti, Akè, Cudrig. All. Zauli

GIANA (3-5-2): Zanellati; Pirola, Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Acella, Ferrari, Vono; N. Corti, Tremolada. A disp. Avogadri, Casagrande, Carminati, Pinto, Perna, Piazza, Gulinelli, Magri, Caferri, D'Ausilio, Messaggi, Colombini. All. Brevi





25' - Occhio alla Giana che prova di continuo verticalizzazione sul filo del fuorigioco: per ora la tattica della difesa alta bianconera funziona, mandando in fuorigioco gli attaccanti avversari



21' - Una disattenzione di Barbieri regala palla alla Giana, Vono s'invola sul lato corto dell'area e prova il tiro da posizione defilatissima, la blocca Israel



19' - Ci prova anche la Giana, con la percussione di Tremolada e la parata di Israel



16' - Ci prova da fuori Sekulov, centrale blocca il portiere



9' - Iniziativa pericolosa della Juve, Barbieri mette dentro un cross basso che la difesa ospite allontana a pochi metri dalla linea di porta



7' - Juve che gestisce il possesso e prova la verticalizzazione appena possibile, finora fa buona guarda la Giana