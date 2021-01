La Juventus Under 23 scende in campo oggi al Moccagatta - fischio d'inizio alle 15 - per sfidare la Giana Erminio. Dopo due pareggi consecutivi, la squadra di Zauli vorrà tornare alla vittoria: i tre punti sarebbero fondamentali per consolidare la posizione nelle zone playoff. A fare il debutto, quest'oggi, potrebbe essere Marley Aké, il nuovo acquisto che arriva dalla prima squadra del Marsiglia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Nocchi; Di Pardo, Capellini, Alcibiade, De Marino; Dabo, Peeters, Ranocchia, Correia; Marques, Brighenti. A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Leone, Akè, Del Sole, Mosti, Cerri.​ All. Zauli

Giana Erminio (3-5-2): Acerbis; Montesano, Marchetti, Bonalumi; Palazzolo, Pinto, Rossini, De Maria, Madonna; Corti, Ferrario. A disp. D'Aniello, Zanellati, Perico, Barazzetta, Finardi, Perna, Greselin, Benatti, Zugaro, Capano, Dalla Bona, D'Ausilio. All. Brevi Arbitro: Sig. Arace della sez. di Lugo di Romagna



