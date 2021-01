IL TABELLINO



Juventus-Giana Erminio: 3-2



Marcatori: (Corti 24', 41', Alcibiade 36', Brighenti 48', 63')



Juventus (4-4-2): Nocchi; Di Pardo, Capellini (Delli Carri 80'), Alcibiade, De Marino; Dabo (Leone 85'), Peeters, Ranocchia, Correia; Marques (Del Sole 66') (Cerri 85'), Brighenti (Akè 80'). A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Gozzi, Barbieri, Mosti.​ All. Zauli

Giana Erminio (3-5-2): Acerbis; Montesano (Perna 76'), Marchetti, Bonalumi; Palazzolo (Zugaro 66'), Pinto (Finardi 76'), Rossini, De Maria (Capano 66'), Madonna; Corti, Ferrario (Barazzetta 57'). A disp. D'Aniello, Zanellati, Perico, Greselin, Benatti, Dalla Bona, D'Ausilio. All. Brevi



Ammonizioni: (Madonna (G) 39', 54', Bonalumi (G) 62', Ranocchia (J) 92')



Espulsioni: (Madonna (G) 54', All. Brevi (G) dalla panchina 84')



Arbitro: Sig. Arace della sez. di Lugo di Romagna