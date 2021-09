Serie C Girone A, 6^ giornataJUVENTUS UNDER 23 - GIANA ERMINIO 0-1(78' Pinto)JUVE (4-3-2-1): Israel; Barbieri, Poli, Stramaccioni (79' De Winter), Anzolin; Sersanti, Zuelli (70' Leone), Palumbo (58' Cudrig); Sekulov, Compagnon (58' Akè); Pecorino. A disp: Raina, Scaglia, Leo, Riccio, Brighenti. All. ZauliGIANA (3-5-2): Zanellati; Pirola (74' Carminati), Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Acella, Ferrari (69' Pinto), Vono; N. Corti (46' D’Ausilio, 92' Perna), Tremolada (69' Messaggi). A disp. Avogadri, Casagrande, Piazza, Gulinelli, Magri, Caferri, Colombini. All. BreviArbitro: D’Eusanio di FaenzaAMMONITO Pirola (G)