di Marco Amato

La Juventus Under 23 si riconferma la squadra delle rimonte. La Giana Erminio passa in vantaggio due volte ma i bianconeri sono bravi a recuperare e vincere il match. Brighenti sugli scudi con una doppietta.



NOCCHI 6.5 - Due tiri due gol, ma è incolpevole sulle reti subìte. Al 79' compie una super parata sullo scatenato Corti



DI PARDO 7.5 - L'esordio in prima squadra gli ha fatto bene, attacca con continuità e mette in difficoltà la difesa avversaria. Ottimo spunto in occasione dell'assist per il 2 a 2 di Brighenti



CAPELLINI 6.5 - Sempre pronto negli anticipi, una gara gagliarda (Dall'80' DELLI CARRI 6 - Non corre rischi e gestisce)



ALCIBIADE 7 - Pesca dal mazzo un Jolly clamoroso che vale il momentaneo 1 a 1. Si fa sorprendere sul gol dell'1 a 0 della Giana



DE MARINO 6.5 - Aggiunge frecce nell'arco della manovra offensiva, dalla sua parte arrivano cross precisi e ben calibrati



DABO 7 - Dopo 20 secondi rischia di segnare la rete copertina dell'intero campionato. Sempre coinvolto, dialoga alla perfezione con Di Pardo (dall'85' LEONE 6 - Una manciata di minuti in campo, tanto impegno e caparbietà)



PEETERS 7 - Partita ordinata in fase di possesso, la sua aggressività fa sì che la Giana non possa costruire gioco ed è fondamentale nell'ultimo spezzone di match, quando gli avversari vanno all'assalto del pareggio



RANOCCHIA 7 - Non riesce a trovare gli spazi per scardinare la difesa avversaria, nel secondo tempo migliora e offre giocate di qualità. Pressing decisivo nell'azione che porta al rigore di Brighenti



FELIX CORREIA 5.5 - Brutta gestione del calcio di punizione che porta al 2 a 1, anche se la colpa va condivisa con il pessimo posizionamento della squadra, troppo sbilanciata. Non punge e non salta quasi mai l'avversario se non al 91' quando va vicino a chiudere il match



MARQUES 6.5 - Rientra dopo un lungo periodo di stop ed è autore di una buona prova (Dal 66' DEL SOLE 6 - Pochi minuti positivi, poi accusa un problema muscolare ed è costretto a uscire. Dall'85' CERRI s.v. - Entra per sostituire lo sfortunato Del Sole)



BRIGHENTI 8 - Rimane ingabbiato tra le maglie della difesa della Giana Erminio ma a inizio secondo tempo spezza le catene e segna il 2 a 2. Bravo nello spunto che porta al rigore e a trasformare dagli undici metri il 3 a 2 (Dall' 80' AKÈ 6 - Un buono spunto sulla destra, avrà modo di mettersi in mostra)



All. ZAULI 7 - Cambia modulo ma non cambia l'andamento della partita. Ancora una volta la squadra è costretta a inseguire, ma dimostra carattere e completa la rimonta