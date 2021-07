Francesco, presidente della, è intervenuto ai microfoni di Tcf Tv per parlare della situazione diritti tv: "Stiamo definendo l'intesa con Eleven Sports per la trasmissione in streaming della prossima stagione. Inoltre due gare andranno sulla Rai. Poi non dimentico le televisioni private e in fatti è in corso una trattativa con Sky e abbiamo stretto un accordo con un operatore di Miami per trasmettere in tutto il mondo. Magari non corrisponderanno ancora le cifre dei contratti a quello che auspichiamo, ma stiamo lavorando per aumentarle".