Giovannisotto i ferri: si è concluso con successo l'intervento a cui è stato sottoposto oggi il giovane portiere della, infortunatosi a unacon laazzurra. "Questa mattina Giovanni Garofani è stato operato a seguito della lussazione della spalla destra riportata in data 9/11. L'intervento è stato eseguito con successo dal Dott. Ravera presso la Clinica Humanitas Cellini", si legge in una nota del club. Da parte sua, l'estremo difensore ha voluto rivolgersi ai tifosi con un messaggio su Instagram, assicurando loro la sua intenzione di tornare quanto prima a lottare per i colori bianconeri: "Un sogno è da cercare con gli obiettivi, che loro non escludono mai il percorso, lo contengono. Così, se non guardo troppo avanti, non è perché ho smesso di sognare, è perché sto vivendo i miei obiettivi, che oggi più che mai sono la mia strada".