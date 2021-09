Giovanni, mercoledì contro la, ha fatto il suo esordio tra i professionisti, proteggendo i pali della. Queste le sue parole, ai microfoni di Juventus Tv:DEBUTTO - "Un'emozione forte, ho preso consapevolezza del processo formativo calcistico e umano che mi ha portato a mettere in campo le armi acquisite in questi anni. In tutto questo, grande senso di divertimento. Me la sono goduta fino alla fine"VITTORIA - Abbiamo raggiunto l'obiettivo di passare il turno. Ci ha dato voglia di dare continuitàBLOCCO UNDER 19 - Partivamo da un tasso tecnico elevato, individualmente i giocatori valgono tanto. Le idee di gioco trasmesse da Bonatti ci hanno dato un'arma in più da utilizzare in questo campionato. Cambiano i ritmi ma le idee di gioco rimangonoCRESCITA - Ho migliorato la conoscenza del gioco, la capacità di distinguere i momenti della partitaUNDER 23 - Passaggio senza grossi problemi, gli allenamenti in Primavera seguivano richieste simili a quelle di oggi con mister Zauli. Ci sono idee differenti ma hanno tutte l'obiettivo di vincere. L'adattamento non mi ha creato problemi. L'Under 23 è qualcosa di importantissimo per un giocatore, una fortuna poter fare questa tappaZAULI - L'ho avuto 2 anni fa e mi ha dato tanto. Una fonte di conoscenza del gioco. Ci lascia sempre dei momenti di svago, per formare il gruppo e costruirlo, è qualcosa che mi è sempre piaciuto. Le idee di gioco sono quelle in cui crediamo tuttiISRAEL - Abbiamo un rapporto grandioso, da subito ho legato con lui, è una persona solare e un grandissimo portiereOBIETTIVI - Migliorare giorno dopo giorno continuando a divertirmi. Per il gruppo? Vincere il più possibilePRO VERCELLI - Una gara complicata, sono una squadra forte, è un derby, una partita sentita, ma sappiamo quanto valiamo