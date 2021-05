La qualificazione ai playoff di Serie C ha rappresentato un traguardo storico per lache non era mai andata oltre la regular season. Ulteriore passo in avanti: il passaggio al secondo turno dopo aver battuto lacon il risultato di 3 a 1. Adesso, i giovani bianconeri sono impegnati sui campi di Vinovo per preparare il secondo turno contro la Pro Vercelli, che si disputerà mercoledì 19 maggio alle 17:30. Attraverso i propri account ufficiali, la Juventus ha pubblicato foto e video dell'ultimo allenamento.