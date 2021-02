Oggi vi abbiamo documentato il ritorno in allenamento di Franco Israel. Ma sui propri canali ufficiali la Juventus Under 23 ha successivamente diffuso anche tutte le immagini, sia foto che video, dell'allenamento a Vinovo della squadra allenata da Lamberto Zauli in vista del match sul campo dell'Albinoleffe (in programma all'ora di pranzo di sabato).