Dopo la sconfitta contro la Giana Erminio, la Juventus Under 23 lavora a Vinovo per preparare il prossimo incontro id campionato, in programma domenica alle 14:30, contro il Mantova. Attraverso i propri canali, la Juventus ha condiviso foto e video dell'allenamento odierno, dove è possibile scorgere Enzo Barrenechea, stabilmente aggregato al gruppo, dopo il lungo infortunio al ginocchio patito sul finire della passata stagione.