La Juventus Under 23 prepara la partita di domenica a ora di pranzo sul campo del Lecco, un appuntamento da non fallire dopo il deludente pareggio per 1-1 contro l'ultima della classe Lucchese. Sui propri canali ufficiali, la Juve ha pubblicato non solo le foto, ma anche il video highlights dell'allenamento odierno a Vinovo. Un'occasione per apprezzare movenze e gesti tecnici delle promesse bianconere impegnate nel campionato di Serie C Girone A.