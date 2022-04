Impegno infrasettimanale in vista per la Juve Under 23 di mister Zauli, che mercoledì 6 aprile tornerà in campo in trasferta per il recupero della 34^ giornata di campionato contro il Fiorenzuola, dopo il pareggio ottenuto sul campo della Virtus Verona (1-1). Resa nota, intanto, la squadra arbitrale del match. A dirigere la partita sarà Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Nicolò Moroni di Treviglio e Davide Santarossa di Pordenone. Il fischio d'inizio è previsto alle 18.00.