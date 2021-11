La Juventus Under 23 vince e convince: Fiorenzuola battuto 2 a 1 al termine di una partita ben giocata e vinta meritatamente. Passo in avanti per la squadra di Zauli, in classifica e sul piano del gioco e delle convinzioni. Di seguito le pagelle del match:- Incolpevole sul gol, per il resto non ha molto da fare- Dai suoi piedi e dalle sue accelerate nascono diverse occasioni pericolose- Attenzione alle voci mercato! Gioca alla "moda dell'Ajax", tenendo altissima la linea difensiva, aggredendo il portatore ribaltando velocemente l'azione. Ha preso appunti da de Ligt o si prepara ad una nuova esperienza?- Un'altra prestazione solida, chiude le porte alle avanzate avversarie e si dimostra più che affidabile- Una spina nel fianco della difesa del Fiorenzuola, crea tantissimo dalla sinistra e mette lo zampino nell'azione dell'1 a 0- Se Leone è il direttore d'orchestra, lui è la chitarra elettrica. È la quota di coraggio in mezzo al campo, prova ad alzare il ritmo e il coefficiente di difficoltà delle giocate, cercando e trovando verticalizzazione che spiazzano il Fiorenzuola (- Sbaglia clamorosamente due match point)- Impeccabile in mezzo al campo. Ha lo spartito sul leggìo e con la bacchetta in mano dà il ritmo a tutta la squadra. Attento, ordinato, preciso tecnicamente: una prova da conservatorio (Dall'83' ZUELLI s.v.)- I suoi continui inserimenti tra le linee creano un elemento di sofferenza per la squadra avversaria che spesso è costretta a rincorrerlo- Veste i panni di cecchino e per due volte gonfia la rete alle spalle di Battaiola. Potenza e precisione balistica- Fatica ad accendersi, i suoi strappi finiscono sul muro difensivo ospite (Dal 57'- Qualche buono spunto, ma non fa davvero la differenza)- Divora un'occasione d'oro a inizio secondo tempo, in generale fatica a tenere palla alta e rendersi pericoloso in avanti (Dal 68'- Non riesce ad entrare nel vivo del match)- Determinazione, voglia di controllare il match, qualità, pulizia tecnica. Ottima la prova della sua squadra questo pomeriggio