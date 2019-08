Leandro Fernandes è uno tra i perni del centrocampo della Juventus Under 23, nonché uno tra i calciatori più interessanti nel vivaio bianconero. Secondo quanto riportato da Eindhoven Dagblad dall'Olanda, però, i bianconeri starebbero pensando alla cessione in prestito secco di Fernandes al Fortuna Sittard, squadra che milita in Eredivisie. In questo modo il talentuoso centrocampista potrebbe fare esperienza ad alti livelli prima di giocarsi un futuro alla Juventus.