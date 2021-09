La Juventus Under 23 ha immediatamente l'occasione per riscattarsi, dopo la sconfitta in campionato contro la Pro Patria. Occasione che arriva dalla Coppa Italia. I bianconeri, infatti, affronteranno la Feralpisalò, alle 16:30, nella coppa nazionale di categoria.: 3-1: (Spagnoli 45', Soulé 46', 58', Compagnon 66')(4-3-3): Garofani; Barbieri, de Winter, Riccio, Ntenda (Anzolin 25'); Miretti, Zuelli, Palumbo (Sersanti 60'); Soule (Compagnon 60'), Cudrig (Brighenti 46'), Sekulov​.. Israel, Raina, Leo, Stramaccioni, Leone, Akè, Pecorino.​. Zauli(4-3-1-2): Gelmi; Pisano, Zanini (Luppi 60'), Salnines, Brogni; Corradi, Carraro, Damonte; Di Molfetta; Spagnoli, Guerra (Bacchetti 60').. Liverani, Porro, Bergonzi, Miracoli, Legati, Cristini, Corrado, Hergheligiu, Balestrero, Tirelli​.. Vecchi: (Spagnoli (F), Di Molfetta (F)): sig. Daniele Virgilio della sezione di Trapani​- GOL JUVE, segna Compagnon! Gran gol dell'esterno, doppio passo e tiro incrociato che beffa il fin qui ottimo Gelmi- OCCASIONE JUVE, Zuelli al volo sfiora il palo- GOL JUVE! Doppietta di Soulé che riceve in area da Brighenti - bravissimo a trovarlo - e di prima con il destro piazza sul secondo palo- Soulé guadagna una punizione dal limite con una giocata clamorosa, sombrero spalle alla porta- Parte la ripresaINTERVALLO- GOOOOL INCREDIBILE DI SOULE', riceve palla sulla destra, salta il prim oavversario, entra in area, salta il secondo e da distanza ravvicinata spiazza il portiere- OCCASIONE JUVE, genialata di Miretti che imbuca per Cudrig, l'attaccante di punta anticipa la giocata ma Gelmi è bravo a distendersi- GOL FERALPISALO, gran rete di Spagnoli che si gira in area e infila all'angolino. Troppo leggero in marcatura Zuelli- Classica giocata di Soulé che da destra si accentra e va con il mancino a giro, palla che termian alta- Bordata di Guerra, bravo Garofani a sfiorare e deviare in angolo- Tiro potente da fuori area di Cudrig: Gelmi è ben posizionato e para- Brutto infortunio per Ntenda, entra Anzolin- Ripartenza Juve, doppia occasione murata in area dalla difesa avversaria- Bella azione della Juve, cross di Barbieri che trova Palumbo, il centrocampista si coordina male e spara alto- Si parte!