La Juventus Under 23 batte la Feralpisalò e guadagna l'accesso al prossimo turno della Coppa Italia. Di seguito le pagelle del match:– Incolpevole sul gol, fa una grande parata nel primo tempo. Per il resto, rischia poco e nulla– Spinge tanto e mette in difficoltà la difesa avversaria– Come un treno giapponese, sempre in orario, spesso in anticipo, quando c’è da togliere palla alle punte avversarie– Ritorna in campo dopo l’infortunio, debutta tra i professionisti, e dimostra di non aver perso quella grinta e il tempismo negli interventi che ne hanno fatto il mastino della difesa della Primavera– Stava giocando un gran primo tempo, costantemente all’attacco. Poi il brutto infortunio, con la speranza che sia meno grave di quanto sembrasse dalle immagini (Dal 25’- Bene in copertura, dà anche una mano in costruzione)Perde diversi palloni e a volte è poco preciso in costruzione: il Miretti ammirato nella passata stagione si vede solo a sprazzi, e sono sprazzi di gran calcio (Dal 77's.v.)– Schermo davanti alla difesa, spesso è il primo a far partire la manovra, e lo fa discretamente bene. Sbaglia in marcatura nell’azione dell’1 a 0 del Feralpisalò– Mai veramente in partita, tocca pochi palloni e sembra un corpo estraneo. Leggermente meglio a inizio ripresa (Dal 61’- Ordinato in mezzo al campo)– A volte spegne l’interruttore e scompare dal gioco. Se avesse anche la continuità nei 90’, però, probabilmente giocherebbe in altri palcoscenici. Perché il numero 10 bianconero è un giocatore vero e le sue giocate sono di una bellezza disarmante. Tra le altre cose, si toglie la soddisfazione del primo gol tra i professionisti (Dal 61’– Entra e dopo pochi minuti trova un bellissimo gol. Il tempo dell’ambientamento è finito, ora bisogna spingere: bravo!)– Un paio di buone occasioni nel primo tempo, ma Gelmi è più bravo di lui (Dal 46’– Bravissimo in occasione del 2 a 1 e dell’assist per Soulé, fa valere tutta la sua esperienza)– Le sue sgroppate sono un fattore di questo match, manda in apnea la difesa avversaria ed è determinante nell'azione del 2 a 1. C’è un rischio, però, a volte è poco organico alla manovra complessiva della squadra- Ottima risposta, come risultato e come gioco, dopo la sconfitta contro la Pro Patria. Ha ereditato un gruppo di ex Primavera di grandissima qualità, adesso tocca a lui trovare i meccanismi giusti per farli rendere al massimo