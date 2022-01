1







di Marco Amato

Dopo due turni con un pareggio e una sconfitta, la Juventus Under 23 torna a vincere. La squadra di Zauli batte la Feralpisalò 1 a 0 grazie ad un gol di Aké ottimamente servito da Miretti. Buona la prestazione dei giovani bianconeri, che riscattano la brutta sconfitta contro la Pro Vercelli della settimana scorsa. Poche le occasioni lasciate agli avversari e buona gestione del pallone; è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio, ma Zauli ha diversi motivi per sorridere questo pomeriggio.​ Di seguito le pagelle del match:



ISRAEL 7 - Una gran parata su Guerra e, in generale, sempre impeccabile quando impegnato



LEO 5.5 - Poco preciso nel servire i compagni quando si presenta in appoggio alla manovra offensiva



DE WINTER 6 - Una buona prova, condita dalla solita eleganza, fino all'infortunio che preoccupa Zauli e Allegri (Dal 39' RICCIO 6.5 - Entra con la giusta grinta, partita di grande sostanza)



POLI 6.5 - Prestazione old school, impeccabile in marcatura



ANZOLIN 6.5 - Con grande puntualità, offre spesso una soluzione quando la juve avanza sulla trequarti avversaria



ZUELLI 6 - Ordinato, senza sbavature né spunti particolari



MIRETTI 6.5 - Non compare nell'elenco dei convocati della Nazionale di Sci per le Olimpiadi di Pechino, ma lo slalom in area che lo porta all'assist nell'azione del primo gol potrebbe far cambiare idea. In generale, però, qualche sbavatura in possesso



AKE' 7 - Un gol, pesante, che si inserisce in un periodo d'oro. Manca solo un po' di continuità ed equilibrio, tra strappi che spezzano la difesa avversaria e momenti di gioco dove non si vede (Dall'85' BARBIERI sv)



SOULE' 6 - Bravo a farsi trovare tra le linee e condurre palla, sbaglia troppo quando c'è da fare l'ultimo passaggio (Dal 63' COMPAGNON 6.5 - Entra con il piglio giusto e semina il caos nella difesa della Feralpisalò. Peccato le occasioni sprecate in zona gol)



IOCOLANO 5.5 - Parte bene, ma si spegne con il passare del tempo, nel finale spreca un'occasione d'oro (Dall'85' SEKULOV s.v.)



BRIGHENTI 6 - Ad inizio partita è il più pericoloso dei suoi, poi la sua diventa più una partita di sacrificio che da finalizzatore (Dal 63' CUDRIG 5.5 - Zauli gli chiede di correre 10 km in 30 minuti. Non sappiamo i dati, ma la prestazione non è all'altezza delel richieste del mister, e spreca un'occasione clamorosa nel finale)



All. ZAULI 6.5 - Oggi schiera l'artiglieria pesante e il risultato gli dà ragione. Una vittoria importante, che riscatta Vercelli e alza il morale