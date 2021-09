IL TABELLINOJuventus Under 23-Feralpisalò: 3-2Marcatori: (Spagnoli 45', Soulé 46', 58', Compagnon 66', Luppi 88')Juventus Under 23 (4-3-3): Garofani; Barbieri, de Winter, Riccio, Ntenda (Anzolin 25'); Miretti (Leone 77'), Zuelli, Palumbo (Sersanti 60'); Soule (Compagnon 60'), Cudrig (Brighenti 46'), Sekulov​. A disp. Israel, Raina, Leo, Stramaccioni, Akè, Pecorino.​ All. ZauliFeralpisalò (4-3-1-2): Gelmi; Pisano, Zanini (Luppi 60'), Salnines, Brogni (Balestrero 73'); Corradi (Corrado 73'), Guidetti (Miracoli 85'), Damonte; Di Molfetta; Spagnoli, Guerra (Bacchetti 60').​ A disp. Liverani, Porro, Bergonzi, Legati, Cristini, Hergheligiu, Tirelli​. All. VecchiAmmonizioni: (Spagnoli (F), Di Molfetta (F))Arbitro: sig. Daniele Virgilio della sezione di Trapani​