Juventus Under 23-Feralpisalò: 1-0



Marcatori: (Aké 33')



Juventus Under 23 (4-2-3-1): Israel; Leo, De Winter (Riccio 39'), Poli, Anzolin; Zuelli, Miretti; Akè (Barbieri 85'), Soulè (Compagnon 63'), Iocolano (Sekulov 85'); Brighenti​ (Cudrig 63'). A disp. Raina, Ratti, Stramaccioni, Leone, De Marino, Palumbo, Boloca. All. Zauli

Feralpisalò (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Pisano, Bacchetti (Salines 84'), Corrado; Hergheligiu (Castorani 76'), Carraro, Balestrero (Guidetti 46'); Di Molfetta (Miracoli 76'); Spagnoli (Luppi 63'), Guerra. A disp. Liverani, Porro, Girgi, Corradi, Farabegoli, . All. Vecchi.​



Ammonizioni: Pisano (F), Brighenti (J), Bacchetti (F), Guerra (F), Miretti (J)



Espulsioni: Guidetti (F) (A partita conclusa)



Arbitro: Sig. ​Filippo Giaccaglia di Jesi