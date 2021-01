La Juventus Under 23 continua ad essere parecchio attiva sul mercato. I calciatori trasferiti in pianta stabile in prima squadra e quelli inseriti nelle trattative di calciomercato hanno ridotto la disponibilità della rosa di Zauli. Tra questi Elia Petrelli, inserito nello scambio per arrivare a Rovella del Genoa. Per questo i bianconeri cercano un attaccante e il profilo individuato sarebbe quello di Emanuele Pecorino del Catania. Secondo quanto riporta TuttoCatania.Com, la Juve avrebbe fatto una prima offerta di 500 mila euro, rifiutata dal club del neo presidente Tacopina.