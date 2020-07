Nella vittoriosa gara di ieri sera della Juventus Under 23 contro il Padova, che ha permesso ai ragazzi di Fabio Pecchia di qualificarsi ai quarti di finale nei playoff di Serie C, Nicolò Fagioli è stato espulso per doppia ammonizione. Salterà dunque per squalifica la sfida contro la Carrarese (così come lo stesso mister Pecchia, peraltro).



Intanto, stasera il talento bianconero ha postato una foto su Instagram lanciando un messaggio che guarda con fiducia al domani: "Dagli errori commessi si cresce sempre. Che squadra e che cuore!".