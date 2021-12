Esordio tra i professionisti per Filippo. Il giovane difensore bianconero - 18 anni - ha debuttato questo pomeriggio nel match dellacontro il, valido per la 14^ giornata del campionato di Serie C, che lo ha visto subentrare nella ripresa al posto del compagno Fabrizio Poli. Una nota positiva per la squadra di Lamberto Zauli, che in trasferta, sul campo veneto, ha rimediato una sconfitta per 2 a 0 firmata dai gol di Ceravolo e Jelenic. La prossima sfida sarà quella contro il Renate, in programma domenica pomeriggio alle 14.30.